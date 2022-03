Maman et star du porno : «Je dirai tout à mes deux fils sur mon passé dans le X»

Elle est la mère de

jumeaux de 7 mois. Jenna Jameson redoute le moment où elle devra leur parler de sa carrière dans le porno.

«À partir du moment où l’on devient une star du X, on le reste jusqu’à la fin de ses jours. Cette étiquette ne vous lâche plus», a déclaré Jenna Jameson dans l’émission d’Oprah Winfrey sur CBS.

Considérée comme la reine incontestée du porno, Jenna a pris sa retraite depuis un an et demi. Dans le reportage qui lui est consacré, la multimillionnaire de 35 ans a ouvert les portes de sa somptueuse demeure en Floride. Pour la première fois, elle y présente ses jumeaux de 7 mois, Jessy et Journey, nés de son union avec le champion de combat libre Tito Ortiz.