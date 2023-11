«Je dois découvrir mon nouveau métier de députée»

Ce serait beaucoup dire, cela fait partie de la politique. Mais pour un parti qui s’est beaucoup plaint ces dernières années de ne pas avoir été contacté après les élections, c’est décevant. Je me serais attendue à ce que l’on croise les programmes.

Nous avons eu de la malchance, car le système électoral a ses petites surprises. Nous étions proches d’un autre siège au Nord. À l’Est, nous avons progressé, mais cela n’a pas suffi. Sur le contenu, il nous faudra une analyse plus détaillée. C’est surtout le résultat d’autres partis qui a eu un impact. J’étais partante pour continuer avec la coalition actuelle (DP-LSAP-Déi Gréng). De plus, durant la campagne, certains ont beaucoup joué sur la peur en temps de crise. Le CSV a mis en avant une nouvelle politique, sans être trop précis, cela a fonctionné.

Ces élections régionales m’ont toujours déplu. Je suis en faveur d’élections nationales, afin de pouvoir élire ceux que l’on veut voir diriger le pays, sans être cloisonné à une circonscription. Ce sera l’un des sujets qui vont me motiver.

La fonction de députée peut être intéressante pour faire des propositions. Je ne me vois pas dans une opposition qui se limite à critiquer. Cela m’a beaucoup agacée pendant mon mandat de ministre!

Je ne saurais le dire, il faudra voir si cette voie me sied. Si cela me convient, je peux imaginer rester cinq ans. Ce n’est pas un métier à plein temps pour l’instant, je réfléchis aussi à d’autres occupations: m’engager dans des associations, par exemple. Mais l’agenda se remplit vite. J’étais avocate, c’est une activité que je pourrais retrouver. Je m’accorde un peu de recul, je dois découvrir mon nouveau métier et voir jusqu’à quel point cela va remplir mes journées.