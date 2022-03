Carla Bruni : «Je fais entièrement confiance à mon mari»

Alors que la presse mondiale relaye la rumeur de tromperies au sein du couple présidentiel français, Carla Bruni affirme avoir une entière confiance en son époux.

La semaine passée, la chaîne de télévision musicale britannique Sky Arts réalisait un documentaire sur la carrière musicale de Carla Bruni. La première Dame de France a reçu les journalistes dans un salon de l’Élysée pour leur interpréter une chanson et répondre à leurs questions.

«Vous lui faites confiance?», a demandé la journaliste à la première Dame de France. «Oh oui, beaucoup», a répondu cette dernière. «Je veux dire, les rumeurs disent qu’il a eu beaucoup d’aventures dans le passé, mais vous lui faites quand même confiance?», a insisté la Britannique. «Oh oui, beaucoup», a réitéré Carla avant de préciser: «Il n’a jamais eu d’aventures extraconjugales… avez-vous vu une photo de lui avec l’une de ces prétendues aventures?» Et devant l’abnégation de la journaliste, Madame Sarkozy a conclu d’un cinglant «Alors voilà!».

Un peu plus tôt dans l’entretien que vous pouvez voir ci-dessus, Carla Bruni parle de sa joie d’avoir épousé son prince charmant Nicolas Sarkozy: «Le véritable conte de fées c’est d’être chanceuse au point d'être tombée amoureuse à 40 ans et d'avoir rencontré quelqu'un que je puisse épouser».

Un extrait du reportage de Sky Arts a été diffusé sur le site de la chaîne. On y voit Carla Bruni avec une guitare se préparant à interpréter un morceau.

Et soudain, Nicolas Sarkozy fait irruption dans la pièce. Il passe derrière sa femme et vient l’embrasser dans le cou donnant une image d’un couple très amoureux contrastant avec les récentes rumeurs. «Tu sens le cigare, tu sens bon», lance Carla Bruni a son époux pendant qu’il l’a bécote et lui répond en souriant: «Eh ben merci». «C’est mon mari, il vient chez lui», s’exclame alors la première dame dans un éclat de rire général.