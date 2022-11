Vols de GSM au Luxembourg : «Je fais seulement plus attention dans les transports publics»

Les vols de GSM se multiplient dans les transports. L'essentiel

Smartphone en main, les yeux rivés sur l'écran, en bus, en tram ou même en marchant, ils étaient des dizaines, dimanche, à utiliser tranquillement leur GSM pendant leur sortie dominicale à Luxembourg.

Visiblement pas plus inquiets que cela de l'appel à la vigilance lancé par la police grand-ducale suite à une série de vols de téléphones vendredi. Avenue de la Gare puis dans un bus à Bettembourg. A chaque fois les GSM ont été subtilisés dans la poche de la veste des victimes.

«Je ne suis pas inquiet» Benedetto

«Je n’ai pas de problème. Je ne suis pas inquiet. J’utilise le téléphone normalement même dans la rue», confie Benedetto qui travaille dans la restauration à Strassen. Comme lui Maria n'a pas changé ses habitudes «je fais seulement plus attention dans les transports publics». Assises sur un banc à Hamilius, Nina et Andre discutent. «Nous avions déjà le réflexe de ne pas le mettre dans la poche arrière du pantalon», confient-elles.

«En général, le Luxembourg c’est toujours plus soft. Nous voyageons beaucoup et ici c’est calme, insiste Emin qui travaille depuis cinq ans au Grand-Duché. Installé au Grand-Duché depuis cinq ans, il a tout de même conseillé à sa femme d'être prudente aux abords des gares de Luxembourg et d'Esch, près de laquelle sa famille habite. Même son de cloche pour Thibaut, un Hayangeois accompagné de Sandra.

«Portez votre smartphone dans une poche intérieure, si possible avec fermeture», rappelle la police qui insiste aussi sur la nécessité de mettre un mot de passe et de sauvegarder ses données.

«Je n'ai jamai eu de problème» Thibaut

«Moi, il est toujours dans la poche de pantalon je ne le change jamais d’endroit. Le portefeuille si, quand je suis à Paris, dans les grandes villes je le mets à l’avant pour éviter qu’on me le pique. Mais pas à Luxembourg. Ici je me sens en sécurité. Je n’ai jamais eu de problème ici et cela fait 13 ans que je travaille au Luxembourg».