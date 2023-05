Festival de Cannes: «Je faisais beaucoup rire Guillaume Canet»

Marie Jung: Je suis ravie et même surexcitée! J'étais déjà habituée aux avant-premières au théâtre, mais je n'avais jamais encore mis les pieds à Cannes. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Partager le tapis avec de grandes stars internationales est un grand plus mais ça fait partie du boulot. Et je pense au travail avant tout.

Vous avez travaillé avec Just Philippot et partagé des scènes avec Guillaume Canet. Sont-ils de bons collègues de travail?

Oui, c'était vraiment un tournage magnifique. Comment dit-on…? J'ai kiffé. Le metteur en scène (Just Philippot) était adorable, respectueux, perfectionniste et généreux. C'était un tout nouveau monde, de jouer avec des stars comme Guillaume Canet et jouer avec des personnes douées comme lui est agréable. Il me surnommait la rieuse, car je le faisais très souvent rire, alors que moi j'arrivais à me contenir. Outre le fait qu'il ait un nom connu, il se donne à fond et tout le monde est mis sur un pied d'égalité. C'est le tournage que l'on peut souhaiter à tout le monde.