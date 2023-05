Dr Sex: «Je fantasme sur d'autres femmes»

Réponse de Dr Sex

Le désir sexuel, tout comme la fréquence des rapports, sont soumis à d’importantes fluctuations. Dans la plupart des couples, elles diminuent généralement au fil de la relation. Bien que tout un chacun le constate chez soi-même, l’idée selon laquelle on est censé avoir perpétuellement envie de faire l’amour et passer à l’acte a la dent dure. Nombreuses sont les personnes à se mettre la pression à ce niveau.

Alors qu'en fait, il appartient aux personnes concernées de décider si, quand et comment elles veulent vivre les moments d’intimité au sein de leur couple. Les personnes qui ne parviennent pas à accepter et à gérer les changements relatifs à la libido et à l’intensité des rapports sexuels, sont désespérément livrées au degré de leurs pulsions, ce qui est déterminant pour la durée d’une relation.

Vu que tu es heureux dans cette relation, il n’y a aucune raison d’y mettre un terme et de te mettre avec une autre femme. Il s’agit donc de clarifier la manière dont vous, en tant que couple, souhaitez à l'avenir aborder la question du désir sexuel. Penchez-vous sur vos concepts d’amour, de relation et de sexualité. Une grande partie de ce qui contribue à se sentir exister et accepté physiquement en tant que femme, homme ou personne non-binaire n’a rien à voir avec le désir et les relations physiques.