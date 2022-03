Aux Etats-Unis – «Je l'ai tuée parce qu'elle réclamait des céréales»

Aux États-Unis : «Je l'ai tuée parce qu'elle réclamait des céréales»

Une femme de 27 ans a été condamnée à perpétuité pour avoir décapité son enfant de 5 ans. Elle a expliqué avoir pensé qu'un clone avait remplacé sa vraie fille.

«Je suis dans cette branche du métier depuis plus de 43 ans. C'est l'un des pires cas que j'ai vus et que j'ai eus à gérer.» Shérif du comté de Hays, Gary Cutler restera à jamais marqué par l'effroyable histoire de la petite Giovanna Hernandez, 5 ans. Jeudi dernier, sa mère a été condamnée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Retour au 5 janvier 2017, à Kyle (Texas). Un homme appelle la police après avoir fui la maison de Krystle Villanueva, sa belle-fille. Il explique que la jeune femme de 24 ans l'a attaqué par derrière, et qu'elle l'a poignardé dans le dos et dans la tête. L'individu ajoute qu'il s'est enfui mais que Krystle est encore dans l'habitation avec sa propre fille. Craignant une potentielle prise d'otage, la police débarque avec une équipe du SWAT et des négociateurs.