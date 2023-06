Confessions: «Je l'aime»: Monica Bellucci officialise sa relation avec Tim Burton

«Ce que je peux dire... c'est que je suis heureuse d'avoir rencontré l'homme, tout d'abord. C'est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie....», a-t-elle confié au magazine Elle. «Je connais l'homme, je l'aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, c'est une autre aventure qui commence (NDLR: elle sera à l'affiche du nouveau «Beetlejuice» en préparation). Moi, j'aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton».

Auparavant, Monica Bellucci a formé pendant quatorze ans avec l'acteur Vincent Cassel un des couples les plus glamours du cinéma. Ils ont eu deux filles, Deva (18 ans) et Léonie (13 ans). De son côté, Tim Burton a été en couple avec l'actrice britannique Helena Bonham Carter de 2001 à 2014, avec qui il a eu un fils et une fille, âgés aujourd'hui de 20 et 16 ans.