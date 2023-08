«Je la soupçonne de toujours fréquenter son ex»

Jonas soupçonne sa petite amie de toujours fréquenter son ex. Photo symbole

Question de Jonas (37 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Cher Jonas,

Ton inquiétude est tout à fait légitime. Il est effectivement fort probable que les échanges entre ta petite amie et son ex portent aussi sur des sujets dont ils avaient l’habitude de parler, comme le sexe par exemple. D’autant plus qu’ils ont déjà eu des rapports sexuels ensemble.

Vous vous êtes fait la promesse d’être honnêtes l’un envers l’autre. Il reste désormais à le prouver. Espérer que les choses rentreront dans l'ordre d’elles-mêmes n’est donc pas une option!

Au lieu de continuer à te casser la tête et à te torturer l’esprit en te faisant des films, je te conseille d’ouvrir ton esprit et de t’ouvrir à une forme de relation, voire de vie, qui ouvre de tous nouveaux horizons.

Communiquer en toute honnêteté dans une relation ne signifie pas qu’il faille absolument tout se dire, mais consiste à aborder et à approfondir les sujets que l’on perçoit comme essentiels et qui nous concernent et nous touchent en plein cœur, c’est-à-dire au plus profond de nous.

Dans ton cas, cela pourrait aussi signifier de remettre en question ton attitude et ta méfiance et d’admettre le fait que c’est toi qui, à travers cette façon de penser, est à l'origine de problèmes de couple qui n’en sont peut-être pas.

Les individus n’appartiennent à personne d’autre qu’à eux-mêmes et les relations ne sont pas faites pour compenser mutuellement les manques émotionnels et les peurs. Fais un travail là-dessus et tout rentrera dans l’ordre. Bien à toi!

