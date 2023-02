Violence au Luxembourg: «Je les voyais continuer à se battre dans mon rétroviseur»

Une barre métallique à la main

Tout ça, on le voit sur la vidéo. Mais les coups continuent à pleuvoir une fois les protagonistes sortis du champ de la caméra. «Le conducteur de la voiture verte rentre alors dans son véhicule et, ce qu'on ne voit pas bien dans la vidéo», c'est qu'il «a une barre en métal dans sa main». Le bouchon avance, la bagarre continue. «Je les vois encore continuer à se tabasser dans mon rétroviseur», explique l'homme, qui a filmé la scène et assure avoir «bien sûr contacté la police et fourni les plaques» des voitures impliquées.