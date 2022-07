Un an après les crues à Echternach : «Je m’attendais à une aide du ministère de l’Intérieur… et rien»

Vincent Lescaut/L'essentiel

Une année de galère. Yves Wengler (CSV), bourgmestre d’Echternach, ne le cache pas, les inondations ont laissé des traces. «On n'est pas au bout mais seulement au début de tout ça», confie-t-il, évoquant les familles qui n’ont pas encore retrouvé leur foyer. «Il y a eu des maisons où il fallait tout refaire. Enlever le plâtre des murs. Le problème ce n’est pas uniquement l’eau, mais le mélange avec le gasoil».

Pour la commune, le bilan est lourd. Il chiffre à 20 millions d’euros les frais communaux suite aux inondations, soit deux tiers du budget annuel. «Nous allons recourir à des emprunts», admet le bourgmestre qui parle d’une «situation financière délicate». Une épreuve pour le personnel communal, submergé. «On a rapidement reçu 2 millions d’euros des assurances. Pour le reste on s’est débrouillés», dit-il. La ville assure n’avoir «pas encore obtenu un seul euro du ministère de l’Intérieur».

Vincent Lescaut/L'essentiel

«Déçu qu’aucune administration ou ministère n’ait changé de manière de travailler»

«On espère qu’à un moment, les subsides vont venir», confie Yves Wengler. «Il fallait adresser des factures au ministère. Mais on nous reproche qu’il manque les devis! On était en scénario de catastrophe. En temps normal, on le fait, mais là on était contents que des artisans soient venus. On essayait de faire vite. Je suis très déçu qu’aucune administration ou ministère n’ait changé de manière de travailler vu le contexte. Je m’attendais à une aide personnelle du ministère de l’Intérieur dans les démarches… et rien».

Des lourdeurs administratives que le bourgmestre décrit comme «le fil rouge de son année». Il raconte les longues démarches pour recréer le centre sportif provisoire en préfabriqué à 8 millions d’euros. «Pour des mesures provisoires, les mêmes formulaires et demandes ont été exigés que pour un cas classique. Il n’y a pas eu de souplesse». Suite à un refus «on a dû recommencer à zéro en avril-mai». Le centre sportif pour 450 élèves et les clubs de la ville, d’abord attendu derrière l’abbaye pour fin 2022, devrait finalement être installé au printemps 2023 «dans une prairie près de notre terrain de foot et de la gare centrale, malgré une moins bonne accessibilité».

La ministre s'explique La ministre (LSAP) de l'Intérieur Taina Bofferding est «surprise» par les accusations du bourmgestre (CSV) d'Echternach. Elle rappelle que son ministère a reçu des demandes de 32 communes, dont sept n'ont pas encore été indemnisées, pour un total de 1,4 millions d'euros, sur 21 millions d'euros de dommages signalés. Après quelques recherches en interne, la ministre affirme que des demandes ont été soumises par la commune d'Echternach, mais incomplètes, ou sans mandat de paiement. Les pièces manquantes ont été demandées le 16 juin et ne sont pas encore arrivées au ministère.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Des lieux sont comme à l’abandon

Autre souci, le parc communal le long de la Sûre, où le bourgmestre estime être empêché d’agir par une demande d’étude historique du ministère de la Culture. Yves Wengler, interrogé par les visiteurs, l’a fait écrire sur de grands panneaux dans le parc avec un QR Code, renvoyant à un courrier de la ministre Sam Tanson. «Le pavillon rococo est classé monument national. Dans le parc avoisinant, des lanternes électriques étaient cassées, les gaines électriques et d’eau étaient détruites. Dans l’urgence, on a voulu agir mais on n’a pas pensé à faire une demande à l’Administration des sites et monuments. On a tout stoppé jusqu’au 15 décembre, où on a pu refermer les fossés et faire quelque chose. On n’a pas d’autorisation de toucher aux lanternes, au minigolf. On avait commandé pour 20 000 euros de plantes pour refaire le parc comme il était et on n’a pas eu l’autorisation de les installer».

Depuis, les lieux sont comme à l’abandon, et le bourgmestre assure ne pas avoir de nouvelles de l’avancée de l’étude. Pour Yves Wengler, tous les frais devraient être pris en charge par l’État. «C’est l’eau de tout le pays qui coule dans l’Attert à Mersch, dans l’Our puis dans la Sûre et la Moselle. L’eau de tout le pays vient ici, donc on a les dégâts les plus grands. S’il y a une solidarité nationale, tous ces frais devraient être pris en compte par le gouvernement». Il souligne le poids de la situation pour les communes de la région.

«À Rosport, le bourgmestre Romain Osweiler a démissionné. Il a subi les mêmes choses et va arrêter. La pression est énorme. C’est la conséquence des inondations», raconte le bourgmestre d’Echternach qui précise: «Après un an, on a juste essayé de faire un peu la vie normale, mais le retour à avant les inondations va prendre beaucoup plus de temps».

Vincent Lescaut/L'essentiel