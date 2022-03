«Je me consacre à Huck et Charley»

Dans «O'Boys», il y a le Mississippi et le blues. Et deux héros, Huck Finn et Charley Williams. L'un est blanc, l'autre noir.

L'essentiel: Vous revisitez «Huckleberry Finn», de Mark Twain. Pourquoi?

Steve Cuzor (coscénariste et dessinateur): C'est une histoire que j'avais envie de raconter en BD. J'avais envie de renouer avec la vraie aventure. Je voulais faire cohabiter un petit Blanc et un grand Noir dans cette Amérique des années 30 qui sont le creuset des États-Unis d'aujourd'hui.

Vous aviez lu et adoré Mark Twain plus jeune?

Non, pas forcément. C'est beaucoup plus inconscient. Je suis fasciné par l'Amérique. J'ai passé quatre ans au Texas pour dresser des chevaux américains et pratiquer le Bull Riding, la monte de taureaux en rodéo. J'ai vécu mon rêve et je le prolonge dans la BD.

Vous êtes coauteur du scénario avec Philippe Thirault. Comment s'est passé votre travail?

Je portais l'histoire en moi, mais il me manquait une forme littéraire pour la narrer. Philippe m'a apporté sa sensibilité, sa noirceur, sa poésie. On a fait un travail à quatre mains sur le scénario même si je gardais la main au final.

Vous auriez aimé vivre comme eux, prendre la fuite en train en «brûlant le dur»?

J'aurais adoré cette vie au jour le jour. Cette période a nourri l'imaginaire d'un tas de gens, sur plusieurs générations. Celui de Jack London, de Jack Kerouac ou de Bob Dylan. C'est une période essentielle de la construction des États-Unis.

Quel futur imaginez-vous pour «O'Boys»?

J'aimerais installer cette série sur le long terme. Le second album est bien entamé. Il sortira à l'automne. Ce sera la fin de la première aventure de Huck et Charley. Mais il peut y en avoir d'autres avec des cycles de deux ou trois albums.

Avez-vous d'autres projets en route?

Pour l'instant non, car «O'Boys» me prend tout mon temps et toute mon énergie. Je ne pourrais pas gérer deux séries en même temps, sauf à passer 24 h/24 à la table. Je me consacre entièrement à Huck et Charley. Et ils me le rendent bien!