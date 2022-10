À propos de Laeticia Hallyday : «Je me demandais comment Johnny faisait pour la supporter»

Avant d'être le mari et le pygmalion de Chantal Goya, Jean-Jacques Debout était avant tout un compositeur qui a écrit pour les plus grands, dont Johnny Hallyday («Pour moi la vie va commencer») et Sylvie Vartan («Tous mes copains») qu'il a rencontrés au début des années 60.

Une amitié qui s'est un peu effilochée au milieu des années 90: «Malheureusement, j'ai arrêté de fréquenter régulièrement Johnny Hallyday à partir de son mariage avec Laeticia, en 1996», confie-t-il dans son autobiographie, «La Couleur des fantômes» qui sort mercredi. «Je me demandais ce qu'il trouvait à cette jeune femme, et parfois, je me demandais comment il faisait pour la supporter», poursuit-il, dans des extraits consultés par Télé-Loisirs.

L'interprète de «L'envie» lui a un jour confié qu'il avait «besoin» de ce type de jeune femme. «Il m'a dit qu'elle était la seule femme à s'être occupée de lui dans sa vie. Il ne croyait plus aux mariages d'artistes». Il avait envie d'une femme présente et a expliqué à son ami: «J'ai aimé Sylvie, j'ai aimé Nathalie, j'ai tout essayé mais il n'y a rien à faire. Je ne peux pas vivre avec une artiste», (...) Je demande où est Sylvie, on me dit qu'elle est partie chanter à Rome. Le lendemain matin, je me réveille, on me dit qu'elle a posé ses valises avant de repartir dans le Sud pour un autre concert. Nathalie, c'était les tournages... Et moi, j'étais là tout seul comme un con».