Jessica Thivenin : «Je me déteste, je ne peux pas me voir»

La starlette Jessica Thivenin et son mari ont perdu du poids pour les besoins d’une émission de téléréalité. Amaigrie, elle ne supporte plus son image.

Déjà mince avant cette expérience, la maman du petit Maylone, 2 ans et demi, et de Leewane, âgée de 9 mois, s’est délestée de 5 kilos. «Je pense aller faire une prise de sang parce qu’on n’a pas mangé à notre faim et que c’était une aventure compliquée. Je n’ai pas repris de force depuis la fin du tournage, a-t-elle confié sur Snapchat, mercredi. Le corps humain est capable de tenir en buvant juste de l’eau pendant un mois, je crois. L’aventure dure une vingtaine de jours». Du coup, la starlette de 32 ans a du mal à accepter sa nouvelle silhouette. «Je me déteste. Je ne peux pas me voir. Je pense que c’est parce qu’il me manque quelques kilos. Ça me creuse, je ne m’aime pas du tout. Ce n’est pas grave, ça va passer. Mais c’est compliqué quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne peux pas te voir», a-t-elle déploré .