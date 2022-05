Cours d'affirmation de soi: «Je me sens chaque jour beaucoup plus forte»

Employé d'une quarantaine d'années, jeune salariée, étudiante… Ils sont une dizaine de profils différents à s'être inscrits au cours d'affirmation de soi proposé par la police, avec un seul et même but: prendre confiance dans la vie quotidienne face à des situations potentiellement dangereuses. «On accueille surtout des gens qui ont des craintes de sortir seul, qui ont vécu peut-être des évènements graves et qui ont du mal à digérer la situation, explique Mike Osio, commissaire en chef du service prévention.

«S'identifier aux scènes de la vie»

Ce jeudi, les élèves sont mis face à une situation plutôt réaliste: un homme à l'air renfrogné qui occupe deux sièges dans le bus, dont un avec ses pieds. Ici, l'homme est interprété par le commissaire Osio. Sourires gênés, regards fuyants, les candidats se succèdent pour tenter de débloquer la situation et exiger que l'homme laisse la place. «Vous bloquez la chaise», lance une des élèves. «Ayez du respect et laissez-moi une place», scande une autre. «Non je n'ai pas envie», persiste le commissaire, bien dans son rôle de passager agressif.

«Je suis beaucoup plus observatrice qu'avant»

Au total, 17 cours théoriques et pratiques sont offerts aux citoyens. «Il y a plusieurs thèmes évoqués: la sécurité sur Internet en partenariat avec Bee Secure, le harcèlement et le stress au travail avec l'ASBL Mobbing, ou encore le Krav Maga pour apprendre à se défendre», détaille Mike Osio. «Je me sens chaque jour un peu plus forte grâce aux cours, ça me donne confiance pour avancer», confie Romy, employée communale de 37 ans. Pour Cindy aussi, l'évolution est bien présente: «Je suis beaucoup plus observatrice qu'avant, j'ai déjà intégré quelques conseils dans ma vie professionnelle et personnelle et ça a eu l'effet escompté». Pour les curieux, la prochaine session débutera le 21 septembre.