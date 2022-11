Dr Sex: «Je me sens complètement oubliée quand il n'est pas avec moi!»

Réponse de Dr Sex

Ce qui fait vivre une relation, c'est justement aussi la différence des individus impliqués et l'espace de liberté qu'ils s'accordent. Personne ne peut être collé à l’autre du matin au soir. Dans mon cabinet de conseil, les différences de besoins en matière de communication virtuelle et analogique, sont un sujet récurrent. Cela te soulagera peut-être de savoir que vous n’êtes pas les seuls dans ce cas.

Il est tout à fait normal d’avoir des points de vue différents. Vous êtes deux individus à part entière et il est donc tout à fait logique que vous remettiez régulièrement sur le tapis vos positions et vos besoins, et que vous vous accordiez au mieux. De nos jours, la technologie permet de s’immiscer 24h/24 dans la vie privée d’un individu. Il faut donc du courage pour se détacher de cette connexion permanente, un courage que ton petit ami semble avoir.

Plutôt que de le juger et de le tenir responsable de ton mal-être, il conviendrait d’analyser d'où te vient ce sentiment d’être oubliée. C’est à toi qu’incombe en premier lieu la responsabilité de tes états d’âme et de ton amour propre. Une psychothérapie pourrait éventuellement mettre en évidence les causes de ton mal-être et t’aider à gagner en confiance.