Ribéry : «Je me sens traité de manière injuste»

Le footballeur français a accepté de revenir sur ses liens avec la prostituée qu'il accuse. Il maintient sa version et affirme être la victime de l'histoire.

«Je me sens traqué et traité de manière injuste», déclare Franck Ribéry dans les colonnes du magazine Spiegel sorti lundi. Le joueur du Bayern Munich est à l’honneur d’un long article de quatre pages revenant sur sa vie, mais surtout sur ses péripéties sexuelles avec Zahia.

Celui que ses copains d’école surnommaient «Frankenstein» confirme des informations déjà sorties dans la presse française via les procès-verbaux des auditions de la Brigade de Répression du Proxénétisme (BRP). Ribéry maintient qu’il n’avait aucune idée de l’âge de Zahia lorsqu’il l’a faite venir à Munich et qu’il n’a rien payé pour des relations sexuelles avec elle, si ce n’est 100 euros d’argent de poche. «J’avais déjà payé le vol, l’hôtel et le restaurant. C’est suffisamment cher pour moi», affirme le joueur.

Le footballeur réaffirme, comme il l’avait fait face aux policiers, que si Zahia et sa copine sont venues en Allemagne pour coucher avec lui c’est parce qu’il est célèbre et qu’il a de l’argent. Il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec Zahia le premier jour du week-end munichois, et uniquement avec l'autre fille le lendemain.

Franck Ribéry espère maintenant pouvoir passer à autre chose: «Je souhaite que les gens oublient toute cette sale affaire», déclare-t-il. «Mais lorsque tu es pris dans cette spirale et que l'opinion publique suit tous tes faits et gestes, tu as besoin d'aide pour t'en sortir.»

Et si le footballeur se pose en victime, il n’est pas le seul à subir les conséquences du raffut médiatique. «Avez-vous une idée de la façon dont ma femme souffre de tous ces reportages?», lance-t-il au journaliste. «Ça fait mal ici, au plus profond de moi-même», s’exclame Ribéry en mettant la main sur son cœur. Peut-être aurait-il dû y penser avant de batifoler avec Zahia et son amie…