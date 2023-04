«Je me souviens des pleurs des trente enfants que nous devions soigner»

Francesco Zizola/Noor

Temmy Sunyoto est très officiellement Senior Operational Research Advisor, entendez simplement chercheuse, chez LuxOR depuis 2020. LuxOR est une unité décentralisée de l'association humanitaire Médecins dans Frontières (MSF), basée à Luxembourg et à Bruxelles, qui mène des projets de recherche soutenant l'action humanitaire et médicale dans le monde entier.

Temmy Sunyoto est indonésienne mais met depuis trois ans son expérience au service du Luxembourg et de la coopération internationale, avec d'autres collègues travaillant au Canada, au Liban et sur le terrain. Elle a pris quelques instants pour raconter ce quotidien à L'essentiel.

- L'essentiel: Pourquoi avoir choisi de vous engager dans cette voie?

Temmy Sunyoto: J'ai commencé dans le monde de l’humanitaire très tôt après avoir obtenu mon diplôme de médecine, il y a plus de 15 ans maintenant. J'ai rejoint Médecins sans frontières (MSF) en Indonésie lors des catastrophes naturelles comme le tsunami d'Aceh (en décembre 2004, NDLR), les tremblements de terre et les inondations. J'ai commencé à accompagner MSF dans différents pays, en travaillant sur les maladies négligées en Somalie et en Inde, sur les crises nutritionnelles en Éthiopie et au Soudan, et en fournissant des soins médicaux de base dans des endroits où MSF était seul à opérer, comme le Sud-Soudan.

- Comment êtes-vous arrivée jusqu'à l'unité LuxOR au Luxembourg?

Après être allée sur le terrain pendant de nombreuses années, j'ai réalisé qu’il était important que MSF analyse régulièrement ses interventions pour les affiner et les améliorer. Les preuves scientifiques et les directives existantes peuvent s’avérer inappropriées à ce que nous rencontrons sur le terrain. Nous faisons souvent face à un manque d'outils efficaces pour les conditions médicales. Pas d’outils de diagnostic, de vaccins ou de traitement... J'ai donc poursuivi mes études en santé publique, obtenu mon doctorat et acquis de nouvelles compétences en tant que chercheur.

- Le lien avec l'humanitaire était tout trouvé…

J'ai toujours voulu appliquer ces compétences dans mon travail humanitaire, pour qu’elles bénéficient aux patients. Je suis donc revenue travailler avec MSF, non plus en première ligne, mais en soutenant la première ligne par la recherche opérationnelle.

- En quoi LuxOR est-elle unique?

Chaque recherche que nous effectuons est censée avoir des retombées directes, soit dans la pratique de MSF, soit dans la modification des politiques de santé. En fin de compte, chez MSF, nous nous occupons de la recherche pour aboutir à de meilleurs résultats en matière de santé pour les personnes les plus marginalisées.

- Pouvez-vous nous raconter à quoi ressemble une journée-type pour vous?

Visites aux projets, identifier les enjeux rencontrés sur le terrain, mener des études, gérer les partenaires de recherche... Ma routine journalière peut varier. Lorsque je me suis rendue à Abakaliki, au Nigeria, je rejoignais l'équipe médicale en tournée, tout en discutant des détails de la recherche, en vérifiant que le laboratoire et tous les outils nécessaires étaient en place, ou en rencontrant nos partenaires locaux.

Au Bangladesh, dans le camp de réfugiés rohingya de Cox Bazar, où une épidémie de gale est toujours en cours depuis début 2022, ma matinée était d’abord consacrée à soutenir l’enregistrement des données des patients par l'équipe chargée des données et de la recherche dans le centre de santé, puis à visiter les ménages avec notre équipe de promotion de la santé. L'après-midi était consacré à l'analyse des résultats ou à la rédaction de rapports. Mais il y a aussi les activités régulières qui animent la vie d'une équipe, comme la promenade du soir ou le sport. Et de temps en temps une fête!

- Si vous deviez citer un souvenir fort depuis le début de vos missions?

Je me souviens de mes patients souffrant de kala-azar, ou leishmaniose viscérale, une maladie mortelle, à Huddur, en Somalie, pour lesquels nous n’avions à disposition que des médicaments désormais obsolètes, administrables uniquement par injection. Je me souviens des pleurs des trente enfants accueillis par le service médical, tous âgés de moins de 5 ans.

Aucune entreprise n’était prête à investir dans l’innovation de ce traitement destiné à des patients très pauvres, je me suis alors rendu compte qu'il y a malheureusement beaucoup d'affections ou de maladies oubliées ou négligées, pour des raisons commerciales et/ou politiques.

- Parlez-nous de votre travail actuel sur la fièvre de Lassa. En quoi est-ce un enjeu sanitaire majeur?

La fièvre de Lassa est causée par le virus de Lassa, qui peut provoquer des symptômes hémorragiques tout comme Ebola. La transmission est zoonotique, entrainée par le contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les déjections de rongeurs. Elle se transmet également entre humains, par les liquides organiques. Dans certaines parties d'Afrique de l'Ouest, on recense entre 100 000 et 300 000 cas par an. Il s’agit d’une maladie classée prioritaire par l'OMS, mais les patients arrivent souvent trop tard et succombent à des complications.

- Votre recherche doit permettre d'agir sur le diagnostic et les soins?

Comme il n'existe pas de vaccin et que les traitements actuels sont moins efficaces, il est très important de diagnostiquer correctement et rapidement. Le test PCR standard est complexe et souvent indisponible dans les endroits où la fièvre de Lassa est courante. MSF a donc lancé fin 2021 une étude pour évaluer un nouveau test de diagnostic rapide qui serait une véritable révolution. Nous menons en même temps des recherches collaboratives sur un meilleur suivi des symptômes, et prévoyons également de mieux comprendre la santé mentale et le soutien psychosocial des patients sur notre site d'Abakaliki, dans le sud-ouest du Nigeria.

- Que pèse le Luxembourg aujourd'hui dans le domaine sanitaire international?

Pour mettre à disposition la recherche opérationnelle de MSF, l'unité LuxOR de MSF au Luxembourg publie systématiquement ses études dans des revues scientifiques à comité de lecture et intervient régulièrement dans des conférences internationales. Je pense que, dans une certaine mesure, cela fait du Luxembourg un centre d'excellence pour la recherche opérationnelle, du moins c'est ce que nous envisageons!