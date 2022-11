Cardinal français : «Je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans»

«Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans» a avoué le cardinal français Jean-Pierre Ricard.

«Suite aux éléments qui sont apparus ces derniers jours et suite à la déclaration du cardinal Jean-Pierre Ricard, afin de compléter l’examen de ce qui s’est passé, il a été décidé d’ouvrir une investigatio previa (enquête préliminaire)», a indiqué aux journalistes le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

«On est actuellement en train d’évaluer la personne la plus apte à la mener, avec l’autonomie, l’impartialité et l’expérience nécessaires, compte tenu également du fait que les autorités judiciaires françaises ont ouvert un dossier sur cette affaire», a-t-il ajouté.

Membre du puissant dicastère

«Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables», a écrit le cardinal, aujourd'hui âgé de 78 ans, sans donner plus de détails sur les faits dont il s'incrimine alors qu'il était en poste à Marseille.