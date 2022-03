Alberto Contador dépose Andy Schleck : «Je me suis peut-être trompé»

Le coureur cycliste espagnol a a exprimé ses regrets pour ne pas avoir attendu Andy Schleck après son incident mécanique lundi dans la 15e étape du Tour de France..

"Peut-être me suis-je trompé, je le regrette. C'est une chose qui ne me plaît pas. Pour moi le fair-play est très important", a dit le double vainqueur du Tour de France (2007 et 2009) dans une vidéo placée sur Youtube dans la nuit de lundi à mardi, via son site Internet officiel. Il a exprimé l'espoir que cette affaire n'allait pas affecter ses bonnes relations avec Andy Schleck.