«Je me suis senti acculé»: le policier qui a tiré sur Nahel se défend

Le policier aurait crié «coupe, coupe» et non «shoote».

Le brigadier a notamment expliqué à sa hiérarchie qu'il s'agissait de son neuvième jour de travail d'affilée et que ce coup de feu tragique était le premier de sa carrière. Il est revenu sur les circonstances de son intervention, lorsqu'avec son collègue, son attention a été attirée par une Mercedes «dont le moteur vrombissait et qui circulait dans la voie de bus».

Il dit avoir tiré pour protéger son collègue

Il dit s'être approché à moto du véhicule, côté passager, et avoir demandé au conducteur et à ses deux passagers de se ranger pour procéder à un contrôle. Il affirme que la voiture conduite par Nahel serait alors repartie «à pleine vitesse», «jusqu'à 80 ou 100 km/h» selon les déclarations du second motard présent lors du drame.

Nahel aurait été contraint de s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, à cause de la densité du trafic. Florian M. dit s'être à nouveau approché de la Mercedes et avoir hurlé à Nahel de couper le moteur, en frappant à plusieurs reprises sur le pare-brise pour attirer son attention. Devant le refus d'obtempérer du conducteur, le brigadier assure qu'il s'est alors senti «acculé», coincé entre la Mercedes et un muret dans son dos.