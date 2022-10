Dépression post-partum: «Je me suis sentie submergée, étouffée»: Laure Manaudou a craqué

«Pendant un an, j'étais en dépression»: Laure Manaudou s'est confiée à Brut ce mardi sur les mois qui ont suivi la naissance de son troisième enfant, en janvier 2021. «Je me suis sentie submergée, étouffée, c'était oppressant», a-t-elle expliqué. «J'étais fatiguée, énervée, j'avais l'impression de ne pas savoir m'occuper de mon fils, alors que ce n'était pas le premier». Une dépression post-partum qui touche entre 15 et 20% des femmes après un accouchement; avec des symptômes plus ou moins sévères et/ou persistants dans le temps.