Anne Hathaway : «Je me verrais bien avoir un autre enfant»

L’actrice Anne Hathaway souhaiterait encore pouponner, même si elle a vécu des grossesses compliquées.

À l’aube de ses 40 ans, Anne Hathaway n’est pas contre l’idée d’agrandir sa famille avec son mari, le producteur Adam Shulman, avec lequel elle a déjà deux enfants, Jonathan, 6 ans, et Jack, 2 ans. «Je nous verrais bien en avoir un autre», confie l’actrice dans WSJ Magazine. Cependant, l’Américaine, qui a connu des problèmes de fertilité, trouve que tomber enceinte n’est pas toujours facile à vivre. «Il y a cette tendance à dépeindre la grossesse et le fait d’avoir des enfants sous un même jour, comme si tout était positif. Mais je sais de ma propre expérience que c’est bien plus compliqué que ça, explique-t-elle. Quand vous découvrez que votre douleur est partagée par d’autres, vous vous dites que vous avez raison d’en parler et que vous n’êtes pas seule à ressentir de la souffrance. Je veux dire par là qu’il ne faut pas en avoir honte. Cela fait partie de la vie.»