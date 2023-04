Événement au Luxembourg: «Je mets la terre du jardin dans la machine à laver»

Quand les fondations d’une nouvelle maison sont creusées à Nospelt, Eugène Biver, dit Usch, 81 ans, est là. «J’indique aux ouvriers où se trouve la bonne terre et je leur demande de me la garder», relate l’ingénieur à la retraite. Usch est le dernier potier à confectionner, avec la terre rouge de Nospelt, les Péckvillercher, ces sifflets en forme d’oiseaux qui seront vendus au marché de l’Émaischen ce lundi.

Une demi-douzaine de potiers amateurs de Nospelt contribuent à grossir la nuée d’oiseaux en terre cuite qui apparaissent à Pâques, mais «les jeunes utilisent la terre blanche qu’on peut acheter en magasin de bricolage en Allemagne, précise Usch. La Ligue HMC et la Fondation Kräizbierg, qui fournissent le gros de la cohorte, également. Le blanc est plus facile pour la glasure, les couleurs ne changent pas quand on les applique».