Après plus de deux heures d'examen de sciences sociales, Aline, 20 ans, a bien cru qu'elle ne finirait pas à temps. Mais finalement la jeune femme ressort avec un optimisme déconcertant: «Sur la fin, j'ai repris mes esprits. Je vais avoir une très bonne note. Aucune question n'était difficile».

«J'ai divisé les matières en fonction des jours d'examens. Ainsi, je n'ai eu aucune surprise et j'ai pu répondre à tout», lâchait Vittor.

Au lycée Hubert Clément, les visages des jeunes étaient plus souriants que quelques heures auparavant. Pas moins de 131 lycéens ont passé la première épreuve du bac ce lundi matin, 8h. Mathématiques, sciences sociales, économie politique ou encore biologie, une matière pour chaque section. «L'examen s'est déroulé mieux que ce que j'imaginais, lâchait Inès, 19 ans, à la sortie. On est souvent plus stressés qu'il ne le faudrait, car c'est notre premier examen, mais j'espère un bon 45 sur 60».