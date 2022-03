Lewis Hamilton : «Je n'ai jamais dit que j'allais m'arrêter»

Resté silencieux pendant l'hiver, le pilote britannique Lewis Hamilton a mis les choses au point vendredi, lors de la présentation en ligne de la nouvelle Mercedes.

«C'est un grand privilège de travailler avec ce grand groupe de personnes, on a l'impression de faire partie d'une famille et il n'y a rien de tel», a ajouté Hamilton. «Je ne l'ai jamais vu aussi déterminé», a déclaré le patron de l'écurie Toto Wolff. «Lewis est le meilleur pilote du monde, et il est rejoint par l'un des plus brillants et des plus prometteurs de cette génération, George».