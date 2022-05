R'N'B luxembourgeois – Edsun: «Je n'ai jamais mis autant de temps et d’énergie dans un show!»

Edsun : Il y a une certaine pression, c’est mon deuxième concert en tant qu’artiste principal à la Rockhal, mais c’est la première fois à ce niveau-là. Je n’avais jamais mis autant de temps et d’énergie dans un show! Nous l’avons préparé durant une année complète, avec un directeur musical, Sergio Manique Jr, et une chorégraphe, Selasi Dogbatse. J’ai pris cette initiative car je ne peux pas tout faire seul.

Le directeur musical est mon premier batteur. Il connaît ma vision et mes influences, le R’n’B des années 90, la pop, etc. La pandémie nous a permis de voir plus loin en ce qui concerne la qualité de ma musique. À la fin 2020 et au début 2021, je suis allé à Berlin, où j’ai rencontré des producteurs et des songwriters, ça m’a ouvert l’esprit, j’ai eu de nouvelles idées.