Justice: «Je n'ai jamais rien volé»: Poupette Kenza dans la tourmente

La plainte vise également sa cousine Soukaina, qui est aussi influenceuse, ainsi que l’association Bel Niya, qui a géré la cagnotte. L’appel aux dons de cet organisme avait d’abord été lancé en octobre 2021 et stagnait alors à un peu plus de 11 000 euros. Mais grâce à l’intervention de Poupette Kenza et de Soukaina, qui ont relayé le lien sur leurs réseaux sociaux, plus de 16 000 donateurs ont envoyé de l’argent à cette œuvre caritative. Au total, 200 000 euros auraient été récoltés par l’association Bel Niya. Cependant, cette somme promise n’a jamais été perçue par l’association Atlas Kinder.