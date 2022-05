Tennis – Roland-Garros: «Je n'ai pas d'explications, je ne sais pas comment c'est possible»

À 12 ans, la Montpelliéraine est annoncée comme la nouvelle Martina Hingis. La fédération française lui fournit un coach à 100%, Nike paraphe un contrat à sept chiffres sur dix ans. L’avenir lui appartient, mais son genou dit non: trois luxations de la rotule à 15 ans. Lâchée par le milieu, Jeanjean part étudier cinq ans aux États-Unis, où elle continue à pratiquer le tennis à moindre niveau.

Fin 2019, elle décide d’aller voir plus haut. Classée 1180e à la WTA début 2021, elle est désormais 227e. Invitée à Roland-Garros, elle y casse des briques. «Déjà au 1er tour (ndlr: contre Diaz, WTA 45), je ne pensais pas gagner, s’étonne celle qui affrontera samedi la Roumaine Irina Begu (WTA 63). Je pensais être prise de vitesse et prendre des coups gagnants dans tous les sens. Je suis très surprise et très contente, parce que ça veut dire que j’ai peut-être le niveau pour être à leur place». Une chose est sûre: elle est à la sienne, heureuse.