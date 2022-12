À Marseille : «Je n'aime plus mon mari»: la grosse embrouille entre Jessica et Thibault

Rien ne va plus chez les stars de la téléréalité: ils se sont fâchés et ne se parlent plus.

«Je me suis embrouillé avec elle, je l'ai insultée et tout. Le top. Donc là, on est en embrouille, chaud»: Thibault Garcia a pris la parole sur Instagram pour expliquer qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre lui et sa femme, Jessica Thivenin. «On a eu une très grosse embrouille, à deux doigts d'annuler les vacances au ski et tout. Enfin pas à deux doigts, elle les a annulées». La raison? «Elle me fait trop de réflexions, ça m'a saoulé, c'est bon. Mais je m'excuse».

S'il pensait que c'est en présentant des excuses et en faisant un petit bisou dans le cou que l'affaire serait réglée, il a vite déchanté. «M'insulter devant les enfants, ça, je ne pardonne pas. Ça, c'est mort», lui a lancé son épouse visiblement furieuse.

«Je dois toujours rabâcher, c'est fatiguant»

Plus tard, dans la voiture, elle a tenu à donner sa version des faits. «Aujourd'hui, je n'aime plus mon mari parce qu'il m'a mal parlé», a-t-elle confié face caméra. «Cela fait plusieurs semaines que je ne supporte plus qu'il fasse tout de travers, je peux plus me le voir», rajoute-t-elle le sourire aux lèvres. «Je passe ma vie à lui dire, ''Fais ci, fais ça'' et il ne le fait pas, il fait les mêmes erreurs tout le temps et je dois toujours rabâcher, c'est fatiguant».

Une tirade qui n'a pas plu à son homme, assis à côté d'elle. «Je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, toute la journée, j'ai la pression, on dirait que tu cherches la petite bête». Jessica a décidé de mettre un terme aux jérémiades en concluant: «Voilà les gars donc c'est chez tout le monde pareil».

Que les fans du couple se rassurent, les parents de Maylone et Leewane ne vont pas se séparer: ils s'étaient visiblement rabibochés pour fêter Noël chez Aparanjan, le bijoutier des stars de la téléréalité. Et ils étaient encore de bonne humeur pour faire deux-trois placements de produits pour un loueur de voitures, un marchand de matelas et pour leur marque de parfums Bianochy.