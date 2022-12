Dr Sex: «Je n'arrive pas à choisir entre les deux!»

Stella est tiraillée entre deux hommes formidables. Elle est en proie à une grande incertitude, car elle ne veut pas faire d'erreur. Getty Images/iStockphoto

Question de Stella (29 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Stella,

En prenant la décision de te séparer de ton petit ami, tu t'es toi-même mise dans le pétrin et, en fin de compte, tu t'es mise inutilement sous pression. En effet, tant pour le nouvel homme que pour ton ex-petit ami, c'était le point de départ pour tout donner et se battre pour toi.

Depuis, tous deux se montrent sous leur meilleur jour et ne laissent apparaître que leurs meilleurs côtés. Raison pour laquelle ils te semblent si merveilleux - et que leur comportement te plonge dans un dilemme. Heureusement, tu sais probablement que tout ce qui brille n'est pas or.

Il n'y a pas d'illusions à se faire en ce qui concerne ton ex-petit ami, car tu ne connais que trop bien ses défauts et ses points faibles. C'est d'ailleurs ce qui permet à l'autre homme de t'impressionner. Tu n'as pas d'histoire commune avec lui et c'est précisément ce qui le rend si parfait à tes yeux.

Même s'il te promet, aujourd'hui, de décrocher la lune pour toi, ce n'est qu'une question de temps avant que sa vraie nature ne se révèle. À la longue, il perdra de son éclat et tu ne serais pas la première à te reprocher d'avoir sacrifié une relation solide avec un homme au profit d'une chimère.

Mais justement: il pourrait en être autrement!

Le nouveau aurait alors suffisamment les pieds sur terre et ne perdrait pas le contact avec la réalité, même dans la tempête d'un coup de foudre absolu. Il aurait conscience de ses limites, serait en contact avec son ombre et saurait que ce n'est pas un art de faire tourner la tête d'une femme qui ressent un certain désenchantement au bout de cinq ans de relation.

Quelle que soit ta décision, il y a toujours un risque que cela ne se passe pas bien. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter bonne chance, d'ouvrir ton cœur, de garder l'esprit clair et de suivre ton intuition. Bien à toi!

T'est-il déjà arrivé de quitter quelqu'un parce que tu étais tombé(e) amoureux(se) d'un(e) autre? Non, cela ne m'est jamais arrivé. Oui, cela m'est déjà arrivé. Je n'ai encore jamais été dans une relation.