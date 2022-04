Dr Sex – «Je n'arrive plus à lui faire confiance!»

Je reste déçue et blessée. Je n'arrive tout simplement plus à lui faire confiance, bien qu'il ait changé. Notre vie sexuelle en pâtit. Comment faire pour surmonter cette épreuve? Comment puis-je à nouveau m'ouvrir à lui? Une thérapie de couple pourrait-elle être une solution?

Au début, il a tout nié en bloc, avant de finir par avouer ses aventures. Par la suite, nous n'avions plus de rapports sexuels. J'en avais certes envie, mais je ne pouvais plus me laisser aller. Cela a mené à une brève séparation, mais nous sommes à nouveau ensemble depuis huit mois.

Je suis en couple depuis six ans. Nous avons la belle vie, nous faisons beaucoup de choses ensemble et nous nous entendons bien. Mais il y a quelques années, nous avons traversé une grosse crise, car mon compagnon entretenait des relations sexuelles virtuelles avec d'autres femmes.

Réponse de Dr Sex

As-tu une idée de ce qui pourrait «t'arranger» de rester bloquée à ce stade? Penses-tu éventuellement que cela te protègera de souffrir à nouveau? Si c'est le cas, pense au prix que tu paies, car tu ne profites plus de ta relation et de ton désir. Et en fin de compte, tu cours le risque que ton compagnon te quitte précisément à cause de ta retenue.