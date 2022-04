Cinéma - «Je n'aurais pu imaginer un tel succès»

Non, pas du tout. J’étais pour une fois confiant, je pensais que ça allait marcher car c’était un bon sujet avec de bons acteurs. Mais jamais je n’aurais pu imaginer un tel succès en France et dans les pays voisins. C’est un conte de fée pour moi.

C’est quelqu’un que je connais et avec qui je travaille depuis vingt ans. Je connais bien ses qualités et ses défauts, qui sont les mêmes que les miens. On a une vraie complicité d’écriture. Nos écritures se ressemblent et se confondent.