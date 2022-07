Kate Moss : «Je n'avais que 15 ans, il m'a dit "enlève ton soutien-gorge"»

Elle se fait rare dans les médias et préfère désormais gratter la terre de son jardin des Costwolds, petites collines du sud-ouest de l'Angleterre. Kate Moss a fait une petite entorse à ses nouvelles habitudes et a accepté de se livrer dans l'émission «Desert Island Discs», diffusée sur la BBC4.

Elle est notamment revenue sur un shooting qui l'a profondément marquée. «Je n'avais probablement que quinze ans et le photographe m'a dit: "Enlève ton haut"». L'adolescente s'est exécutée alors qu'elle était «très timide à l'époque». «Et puis il m'a dit: "Enlève ton soutien-gorge" et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors j'ai pris mes affaires et je me suis enfuie». Un épisode traumatisant mais qui «a aiguisé son instinct» pour la suite de sa carrière. Depuis ce jour, elle peut «reconnaître un mauvais individu à un kilomètre à la ronde».

Cela a toutefois laissé des traces, alors quand en 1992, Calvin Klein l'embauche avec Mark Wahlberg, pour sa première grosse campagne publicitaire pour ses sous-vêtements, la jeune femme de 18 ans fait un blocage. Elle se sent objectivée, «vulnérable et effrayée». Très anxieuse, elle a dû prendre du Valium pour travailler plus sereinement. Et puis a repris confiance et a pu reposer topless.