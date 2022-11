Fin de la ristourne en France: «Je n’ai jamais arrêté de mettre de l’essence au Luxembourg»

« Il y avait plus de clients aujourd’hui que lors des derniers jours» confiait l’employé d’une station Shell, à Differdange. Si le Groupement énergies mobilité Luxembourg (GEML) déplorait une baisse des ventes de produits pétroliers de 35% à 45% au cours du septembre dans les stations situées proches des frontières, l'institution estime que ces dernières pourraient rapidement retrouver des volumes de vente satisfaisants.

En France, pénuries et files d'attente

«Personnellement, je n’ai jamais arrêté de mettre de l’essence au Luxembourg, c’est tout simplement la station la plus proche et les stations françaises étaient toujours vides», explique un habitant de la commune d’Hussigny-Godbrange. Les problèmes d'approvisionnement et les longues files d'attente ont parfois découragé des consommateurs français, qui ont continué à se ravitailler au Luxembourg.