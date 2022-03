«Je n’ai jamais été intéressée par le sexe»

Une Britannique de 105 ans estime qu’elle a vécu aussi longtemps parce qu’elle n’a pas eu de relations sexuelles.

Les relations sexuelles impliquent avant tout "beaucoup d'embêtements", explique Clara Meadmore à la presse britannique. "Les gens me demandent si je suis homosexuelle et je réponds que non", a ajouté celle qui a fêté son anniversaire à la maison de retraite de Perran Bay, dans le sud-ouest de l'Angleterre, en s'autorisant un peu de vin.