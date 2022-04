Procès de Johnny Depp : «Je n’ai jamais frappé Mlle Heard ou toute autre femme»

L’acteur Johnny Depp s’est exprimé au tribunal pour la première fois lors du procès qui l’oppose à son ancienne femme, Amber Heard.

«Je n’ai jamais frappé Mlle Heard ou toute autre femme de ma vie», a affirmé la vedette, d’un ton lent et grave. Les allégations d’Amber Head sont «odieuses et dérangeantes» et «fondées sur aucune sorte de vérité», a-t-il insisté au début de son témoignage. L’ancien couple s’accuse mutuellement de diffamation lors de ce procès qui se tient à Fairfax, près de Washington, à la suite d’une tribune publiée dans le Washington Post en 2018.