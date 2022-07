Simon Castaldi : «Je n’ai jamais rêvé de faire de la télé»

En plus d’être candidat de téléréalité, Simon Castaldi est aussi influenceur sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il fait partie du casting de la nouvelle saison de l’émission «Le Reste du Monde», sur W9, Simon Castaldi s’est confié sur son statut de candidat de téléréalité qu’il apprécie. Pourtant, le fils de l’animateur Benjamin Castaldi ne pensait pas se retrouver un jour devant les caméras. «J’ai grandi avec ''Secret Story''. J’allais voir mon père sur les plateaux. J’ai décroché quand l’émission s’est arrêtée. Ensuite, je n’ai pas regardé ''Les Anges'' ni ''Les Marseillais''. J’ai suivi mes études, et puis est arrivé le Covid et ça m’a fait voir les choses autrement: je me suis lancé! Mais je n’ai jamais rêvé de faire de la télé», confie-t-il dans Télé Star.