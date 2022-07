Tour de France féminin : «Je n’ai jamais vu autant de chutes, c’est affolant»

Pour la championne de France, Audrey Cordon-Ragot, le peloton du Tour de France féminin prend trop de risques. «Entre bien faire et faire n’importe quoi, la limite est fine».

«Je ne savais pas qu'il y avait des coureuses au sol, ma coéquipière a pu partir sur la gauche mais je n'ai pas pu faire la même chose et je me suis écrasée sur la cycliste au sol, j'ai fait de mon mieux pour l'éviter mais je n'avais nulle part où aller», a-t-elle expliqué lundi dans un post Instagram qu'elle a dû fermer aux commentaires, après s'être excusée auprès des personnes qu'elle avait blessées.

La championne de France, Audrey Cordon-Ragot, est un peu inquiète: «Il n’y a pas de respect des équipes, on essaye de rouler ensemble, mais il y a toujours quelqu’un qui arrive là où il n’y a pas de place. Je n’ai jamais vu autant de chutes, c’est affolant. Je suis passée à deux doigts de tomber au moins dix fois sur l’étape. On n’est pas là pour ça. C’est le Tour de France. Tout le monde veut bien faire, c’est normal. Mais entre bien faire et faire n’importe quoi, la limite est fine».