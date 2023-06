Communales au Luxembourg: «Je n’ai pas changé d’avis sur le chemin avant de voter»

«Quand on connaît des candidats sur les listes, forcément, c’est plus facile pour voter», glisse Tess. Frédéric Lambert/L'essentiel

Le soleil tape déjà très fort ce dimanche matin au Luxembourg et de nombreux électeurs profitent rapidement de l’occasion, de très bon matin, pour venir voter le plus vite possible. Un peu plus de trente minutes après l’ouverture des bureaux de vote, un flux continu se rend sereinement au bureau de vote du centre culturel de Capellen dans la commune de Mamer.

En deux minutes quasi top chrono, Tess n’a pas traîné pour poser son choix électoral. «Il est encore tôt et c’est bien organisé, alors on ne perd pas de temps, nous a-t-elle confié à 8h36. J’étais réveillée depuis 6h du matin et je n’avais rien d’autre à faire. Après, je vais rester relax à la maison. C’est la première fois que je vote à Capellen, avant j’habitais à Mamer. Deux bureaux de vote, ici, c’est largement suffisant pour aller vite. C’est bien organisé».

Au niveau de son vote, Tess n’a pas hésité longtemps. «Avant de venir, j’étais bien décidée», nous a-t-elle confirmé, «et j’ai voté ce que je pensais. Je n’ai pas changé d’avis sur le chemin ou dans le bureau de vote. J’habite dans la commune de Mamer depuis plus ou moins 15 ans. Quand on connaît des candidats sur les listes, forcément, c’est plus facile pour voter. Quand on trouve que les choses sont bien faites dans la commune, on n’hésite pas à voter pour les mêmes».