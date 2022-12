Janelle Monae : «Je n’allais pas refuser cette occasion en or»

La chanteuse et actrice Janelle Monae a accepté de jouer dans le film «Glass Onion: une histoire à couteaux tirés» sans même avoir lu le script.

Netflix

«Glass Onion: une histoire à couteaux tirés» est le second film des aventures du détective Benoît Blanc joué par Daniel Craig. Mais c’est l’Américaine Janelle Monae, 37 ans, qui est la vedette et surprise de cette histoire, digne des enquêtes d’Hercule Poirot, qui sera à voir dès le 23 décembre sur Netflix. Rencontre avec une artiste qui aime autant la chanson que le cinéma que la mode.

Est-ce que vous vous considérez comme une actrice qui chante ou une chanteuse qui joue la comédie?

Les deux, mais j’ai la faculté d’oublier la musicienne quand je tourne un film. J’ai écouté beaucoup de musique pour créer mon personnage, sans jamais ne penser à la mienne. Pour «Glass Onion», c’était d’ailleurs indispensable, car j’avais besoin de me concentrer sur la complexité du personnage. Je ne peux rien dire sur le dénouement du scénario, juste qu’il est tellement énorme que personne ne le voit venir.

Pourquoi avez-vous accepté de jouer dans ce film?

J’étais fan du premier «À couteaux tirés» et je trouve que Daniel Craig est un acteur de légende. J’ai dit oui au réalisateur Rian Johnson avant même de lire le script, car j’avais adoré son film «Looper» et j’étais intriguée à l’idée de collaborer avec lui. Cerise sur le gâteau, l’action se passe sur une île paradisiaque en Grèce. Je n’allais pas refuser une occasion en or comme ça. (Rire.) Mes films précédents étaient des drames. J’avais envie d’une histoire familiale, parfois drôle. Bref, tout m’a poussé à dire oui à ce tournage sans me poser de question.

Le cinéma, comment l’avez-vous découvert?

J’ai grandi dans un des coins les plus pauvres du Kansas, aux États-Unis, et mes parents travaillaient non-stop pour réussir à payer les factures. Ma chance est qu’ils me laissaient voir énormément de films pour m’évader du quotidien. Je me souviens avoir vu tous les films de Tim Burton et «Beetlejuice» était mon favori. J’ai aussi découvert très jeune plein de films d'horreur, comme «Vendredi 13» que je regardais avec mes cousins.

Vous aimez la mode. Qu’est-ce qui vous inspire pour vos looks?

J’aime être inclassable. Le film «Metropolis» a eu une grande influence dans ma carrière. J’écoutais «Ziggy Stardust» de David Bowie et ça m’a décidé à créer ma musique, mon propre personnage sans essayer de me conformer à l’industrie du disque. D’ailleurs, au début, je vendais mes CD moi-même. Ado, j’ai participé à des concours de chant et découvert la musique de Prince, Grace Jones… Je m’imaginais des personnages, je me créais des tenues vestimentaires en mélangeant ce que je voyais dans les films et mes clips vidéo favoris.

Grace Jones vous a d’ailleurs accompagnée à la première de «Glass Onion», exact?

C’est dingue car, ado, je faisais des cauchemars où mes artistes favoris comme Prince ou Grace Jones venaient me chasser dans la nuit… (Rire.) Me retrouver avec elle durant un de ses concerts au Hollywood Bowl et monter sur scène pour «Pull Up the Bumper», c’était top! Nous sommes connectées à un niveau spirituel.