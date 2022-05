Mort d’un Gardien de la révolution : «Je ne doute pas que le sang de ce grand martyr sera vengé»

Le président iranien s’est exprimé au lendemain de la mort du colonel Sayyad Khodaï, à Téhéran. Un décès survenu lors d’une attaque sans précédent, depuis novembre 2020.

L’assassinat de cette figure importante survient un an et demi après celui du physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh. Celui-ci avait été tué en novembre 2020, près de la capitale, dans une attaque contre son convoi imputée par l’Iran à Israël. «Il ne fait aucun doute que la main de l’arrogance mondiale peut être vue dans ce crime», a dit Raïssi, expression faisant référence aux États-Unis et à leurs alliés, dans la phraséologie officielle de la République islamique.