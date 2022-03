Attaque de requin : «Je ne l'ai pas vu arriver. J'ai cru à un gros poisson»

Un adolescent de 16 ans a été sérieusement blessé par un squale, dimanche, à Oak Island, en Caroline du Nord. Il s'est confié aux médias sur son lit d'hôpital.

«Je ne l'ai pas vu venir», a expliqué le jeune Hunter Treschl, 16 ans, dont le bras gauche a été amputé sous l'épaule, dans une interview télévisée. L'adolescent a reçu les journalistes au New Hanover Regional Medical Center où il est hospitalisé. L'attaque s'est produit alors qu'il jouait avec son cousin dans une zone où ils avaient de l'eau à la hauteur de la taille. Une heure et demie plus tôt, une autre adolescente , Kiersten Yow, avait aussi été attaquée sur la même plage. Elle aussi a perdu un bras.

Hunter Treschl raconte ne pas avoir vu le requin mais avoir senti une pression sur sa jambe, «comme un gros poisson qui s'était approché de moi». «Puis, il a attaqué mon bras. C'était la première fois que je voyais le requin, pendant qu'il mordait mon bras», a poursuivi l'adolescent. Désormais, le jeune espère guérir au plus vite et tente de rester positif. Il dit avoir choisi de «se battre et de vivre une vie normale» et assure avoir reçu des centaines de messages de soutien sur les réseaux sociaux.