Trump à propos de Biden: «Je ne le vois pas y aller, d’un point de vue physique ou mental»

Une peinture murale montrant l’ancien président américain Donald Trump et le président américain Joe Biden s’embrassant, peinte par les artistes mexicains Chris Cuauhtli et Javier Salazar, est vue à la barrière frontalière de Playas de Tijuana, à Tijuana, au Mexique, le 31 mars 2023.

L’ex-président américain Donald Trump, candidat à l’élection présidentielle de 2024, a prédit mardi que son successeur démocrate Joe Biden ne se représenterait pas à cause de son état «physique» et «mental», tout en promettant lui-même de ne «jamais abandonner» malgré les enquêtes judiciaires. «Je ne le vois pas y aller, d’un point de vue physique ou mental», a assuré Donald Trump, interrogé sur une possible candidature de l’actuel président lors de sa première interview télévisée, sur Fox News, depuis son inculpation fin mars. «Je ne pense pas qu’il puisse», a-t-il dit.