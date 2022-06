Fête de la musique à Dudelange : «Je ne m’attendais pas à voir autant de monde»

DUDELANGE - Pour la première fois depuis trois ans, la fête de la musique retrouvait son format normal à Dudelange, pour le plaisir des spectateurs.

La fête de la Musique de Dudelange fut un succès, samedi, tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit. Malgré une chaleur assommante, le public était venu en nombre pour accueillir plus de 60 groupes et autant d’artistes, autour d’une dizaine de scènes disséminées dans le centre-ville.