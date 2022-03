«Je ne me rase plus jusqu’à ce que Metallica sorte un nouvel album»

Un fan extrême du groupe de hard rock a décidé de ne plus se raser et de ne plus se couper les cheveux jusqu’à ce que ses idoles sortent leur prochain album… et de publier les photos de son évolution sur Internet.

L'évolution du visage du fan de Metallica au fil des mois. (DR)