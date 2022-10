Turbulences dans un avion : «Je ne me suis jamais sentie aussi proche de la mort»

15 passagers d’un vol entre Miami et Buenos Aires ont été blessés après que leur avion a subi des turbulences. Huit des passagers ont été emmenés pour un second contrôle.

Les passagers du vol de la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas reliant Miami à Buenos Aires ont vécu un cauchemar le 18 octobre. L’appareil a subi des turbulences «de forte intensité» en vol et quinze passagers ont été blessés. Huit des passagers ont ensuite été emmenés à l’hôpital pour un second contrôle, deux d’entre eux souffrant notamment de fractures, l’un au nez et l’autre au sacrum.