La Biélorusse Aryna Sabalenka: «Je ne parlerai pas de politique»

Sabalenka a remporté l'Open d'Australie et ne veut parler que tennis.

Comme tous les joueurs et joueuses russes et bélarusses, Sabalenka avait été exclue de Wimbledon en 2022. Cette année, l'exclusion a été levée, mais ils ont tous dû signer une déclaration de neutralité et ne peuvent arborer les couleurs de leurs pays sous aucune forme.