Effondrement d’un pont en Inde : «Je ne parvenais pas à lui dire que sa fille était morte»

Environ 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, célébraient une fête religieuse sur un pont et aux alentours, lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé peu après la tombée de la nuit. Selon le chef de la police locale, P. Dekavadiya, 137 morts avaient été dénombrés lundi après-midi, dont une cinquantaine d’enfants. Le plus jeune était un petit garçon de deux ans, a-t-il précisé.