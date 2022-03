Katie Holmes : «Je ne pense pas vouloir un autre enfant»

Dans la dernière édition américaine du magazine Marie-Claire, Katie Holmes, 31 ans, avoue vouloir se consacrer uniquement à sa petite Suri, 4 ans.

«Je ne pense pas vouloir un autre enfant. Peut-être dans quelques années, mais, pour le moment, je veux vraiment m’assurer d’être là pour Suri», confie Mme Tom Cruise. «Je suis la plus jeune de ma famille. Ma sœur la plus proche a cinq ans de plus que moi, et la prochaine la plus proche a neuf ans de plus que moi, donc c’était un peu comme si j’étais un enfant unique et j’ai aimé ça. J’ai aimé avoir toute l’attention de ma mère, et je pense que parfois je l’ai encore».